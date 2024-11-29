Экономист предупредил россиян о подорожании кормов для животных

Экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака рассказал, что стоимость кормов для животных продолжает расти — это связано с зависимостью рынка от иностранных компонентов и инфляцией, сообщает Life.ru .

С ситуацией на рынке кормов для животных все ясно, и рост цен действительно имеет место, заявил эксперт. Этот рынок был связан с иностранными поставками, поэтому произошел значительный удар по ценам и структуре. Местные производители во многом использовали иностранные компоненты или выдавались за российские, хотя в действительности были частично иностранными, отметил Кульбака.

По его словам, рост цен и уменьшение разнообразия кормов — это закономерные результаты актуальных изменений на рынке. За последние полтора года наблюдается увеличение стоимости на 50%.

«В рамках общей инфляции рост будет продолжаться. С Новым годом всегда рост цен. Главный критерий роста цен — это рост бюджетных расходов», — подчеркнул специалист.

Кульбака также добавил, что в будущем темпы увеличения цен, вероятно, ослабнут, однако ожидать снижения стоимости пока не стоит. Он отметил, что до тех пор, пока бюджетные траты и налоги будут расти, цены на питание будут продолжать повышаться.