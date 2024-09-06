Экономист: повышение ключевой ставки уже не работает стоп-фактором для инфляции

Высокий уровень инфляции сейчас зависит от многих факторов, и простое повышение ключевой ставки ЦБ в текущих специфических условиях уже не работает как стоп-фактор. Поэтому нужно применять более широкий комплекс мер, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Банк России называет 4 основные причины: инфляционные ожидания, негативный эффект льготных программ кредитования, рост доходов населения и прибыли компаний, повышенное внимание бизнеса к снижению ключевой ставки.

Однако в реальной экономической практике на инфляцию влияют десятки факторов — как внутренне ориентированных, так и внешних, особенно в условиях санкционного давления, отмечает эксперт. И парадокс заключается в том, что в рыночной модели экономики используемые ЦБ меры ДКП могут быть не в полной мере оценены участниками рынка или вовсе не иметь должного антиинфляционного эффекта, считает он.

Важнейшим вопросом антиинфляционной политики, например, являются возникающие сложности адаптации ключевых отраслей экономики и бизнес-сообщества к современным экономическим условиям: проблемы международных расчетов, перестройка логистических коридоров, параллельный импорт и т. д. Таким образом, простое повышение ключевой ставки в текущих специфических условиях уже не работает как стоп-фактор для инфляции и это уже прямо признают в ЦБ, полагает Морковкин.

«Поэтому, по нашему мнению, целесообразно будет задействовать более широкий комплекс мер, которые могут не только повлиять на инфляцию, но и выступить неким балансиром, гармонизирующим основные направления экономической политики. К примеру, один из проинфляционных факторов — невозможность обеспечить достаточный импорт в стране. Очевидно, что проблемы с платежами российских компаний-участников ВЭД, созданные санкциями, нацелены в том числе на раскручивание инфляционной спирали в стране», — говорит экономист.