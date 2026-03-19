Экономист оценила перспективы тепличных бананов на Ставрополье

Экономист Мухорьянова: бананы на Ставрополье будут дороже, но стабильнее в цене

В Невинномысске в 2026 году планируют построить два тепличных комплекса для выращивания бананов. Доцент Северо-Кавказского федерального университета Оксана Мухорьянова оценила, смогут ли они конкурировать с импортом, сообщает newstracker.ru .

О строительстве теплиц ранее заявил глава Невинномысска Михаил Миненков. Каждый комплекс займет 150 тысяч квадратных метров и рассчитан на 84 тысячи кустов. Инвестиции оцениваются в 1,4 млрд рублей. Первую теплицу могут запустить в 2027 году, ежегодный урожай с одной площадки составит до 1,4 тысячи тонн.

Оксана Мухорьянова пояснила, что импортные бананы дешевле на этапе выращивания, однако их стоимость зависит от логистики, курса валют и сборов.

«Импортная продукция гораздо дешевле на этапе выращивания, но может сильно дорожать из-за логистики и курса валют, тогда как цена на российские бананы будет в рублях и более стабильной», — пояснила специалист.

По ее словам, доставка из Эквадора занимает 4–6 недель морем, тогда как местные поставки позволят быстрее отправлять спелые плоды в торговые сети.

Себестоимость тепличных бананов будет выше из-за затрат на отопление и электроэнергию. Проект может занять нишу премиальной свежей продукции и переработки, однако полностью заменить импорт не сможет. Среди рисков эксперт назвала высокие энергозатраты, фитосанитарные угрозы и ценовую конкуренцию.

