Экономист Ордов: вложения в цифровые технологии защитят банки от бизнес-рисков

Как ранее сообщило РИА Новости, глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова предупредила, что текущем году часть банковских лицензий может быть добровольно сдана собственниками, потому что банкиры устают от работы на рынке. По ее прогнозу, в 2024 году в России может быть принудительно ликвидировано не более шести банков.

«Ужесточение денежно-кредитной политики негативно сказывается на маржинальности банков. Банковская деятельность приносит гарантированный доход, но избалованные прежней высокой доходностью банкиры недовольны. С одной стороны, банки всегда могут рассчитывать на помощь ЦБ, который их никогда не подводит: например, за последние годы регулятор сделал такие послабления банкам, которые раньше им и не снились: в области валютного регулирования, формирования денежных резервов и т. д.», — прокомментировал Ордов.

Но, с другой стороны, банки стали более зависимыми от ЦБ, и это может не устраивать некоторые кредитные организации.

Преимущества цифровых платформ

Экономист отметил, что новые цифровые платформы, не связанные с банковской деятельностью, но имеющие отношение к потребительскому и финансовому рынку, сейчас стремительно разрастаются и начинают приносить огромный доход. Если раньше инвесторы, обладавшие большим капиталом, зарабатывали в банках на кредитном спреде ставок, то после ужесточения ДКП это стало невыгодно.

«Умные люди уже давно поняли, что цифровой рубль станет в будущем убийцей банков и может запросто заменить их на рынке финансовых услуг. Нужно развивать более прогрессивные цифровые платформы», — подчеркнул финансист.

По его словам, доходность некоторых российских маркетплейсов уже может сравниться с доходностью кредитных организаций.

Ордов считает, что отдельные российские банки будут «заходить» на маркетплейсы и выкупать у них долю бизнеса.

«Кто-то последует примеру Сбера, который провел ребрендинг и позиционирует себя как крупная телекоммуникационная финансовая платформа, а не как исключительно банк. Кредитные организации будут создавать свои цифровые платформы и сервисы, хотя это будет непросто, поскольку им придется столкнуться с уже действующими монополистами, которые не захотят делиться рынком», — прогнозирует экономист.