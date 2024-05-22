Экономист Ордов: в снижении индекса промышленного оптимизма виноват Центробанк

Причиной снижения индекса промышленного оптимизма в мае до минимума с начала 2023 года стали рухнувшие надежды производителей на снижение ключевой ставки после серии заявлений со стороны Центробанка РФ о продолжении жесткой денежно-кредитной политики, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее «Коммерсант» писал, что институт народнохозяйственного прогнозирования РАН зафиксировал заметное снижение индекса промышленного оптимизма в мае до минимума с начала 2023 года, хотя еще в марте он достигал максимума за два года.

«2023-й год оказался, по сравнению с 2022-м, очень успешным по росту ВВП и по эффективности импортозамещения, но в прошлом году денежно-кредитная политика Центробанка стала более жесткой. Номинальные доходы населения увеличились, но доступность кредитов снизилась. А потребительское кредитование было и является, пожалуй, главным фактором поддержки платежеспособного спроса», — прокомментировал Ордов.

Он добавил, что после того, как кредитные ставки резко выросли, у промышленников появились определенные сомнения в перспективах сохранения текущего покупательского спроса. С этим и связаны их опасения относительно развития ситуации в ближайшем будущем.

Экономист считает, что ЦБ так и не добился поставленных целей: инфляция не снизилась, несмотря на то, что потребительский спрос несколько упал.

«Предпринимаемые антиинфляционные меры пока не дают запланированных результатов, что приводит к нарастанию пессимистических настроений среди производителей. При этом многие экономисты предупреждали, что в условиях беспрецедентного санкционного давления нельзя в денежно-кредитной политике руководствоваться чисто рыночным подходом, как это делает ЦБ», — подчеркнул Ордов.

Он уверен в том, что повысить индекс промышленного оптимизма можно только при условии смягчения ДКП.