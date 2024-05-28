Экономист объяснил, почему банки Турции решили возобновить прием платежей из РФ

Менявшаяся на протяжении 2024 года политика турецких банков в сфере финансового сотрудничества с Россией выглядит странной, но этому можно найти объяснения, заявил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский сообщил, что турецкие банки пообещали бизнесу России расширить прием платежей в скором будущем и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. На данный момент можно проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка»: сельхозпродукцию, медикаменты, продукты питания, текстиль, оплату в сфере туризма и образования.

«Совершенно ясно, что на продукцию, по которой турецкие банки возобновят прием платежей от российских торговых компаний, санкции не вводились ранее и не распространяются сейчас. Тогда почему же все-таки в декабре 2023 года банки Турции прекратили принимать из России практически все платежи? Можно предположить, что они тогда перестраховались и на всякий случай временно прекратили транзакции по всем торговым операциям, ожидая каких-то разъяснений от Минфина США», — допускает Бадалов.

Он также не исключает и того, что турецкие банки приостановили прием платежей из-за того, что «настраивали некие процедуры контроля для отслеживания платежей, тестировали какие-то свои настройки», что заняло определенное время.

Еще одна версия, которую озвучил экономист — это политическая подоплека.

«Может быть финансовые власти Турции намеренно прекратили прием платежей из России, чтобы впоследствии преподнести их возобновление как шаг навстречу РФ», — полагает специалист.

При этом смягчение финансовой политики со стороны турецких банков вовсе не означает, что вслед за ними снимут запреты на прием платежей из России финансовые организации Китая, ОАЭ и других стран, банки которых оказались под угрозой введения вторичных санкций, считает эксперт.

Он подчеркнул, что вторичные санкции — это не пустая угроза со стороны Запада, но у этого инструмента есть свой предел.

«В так называемый SDN-лист попадают не только российские, но и зарубежные организации, причастные к торговле с РФ. При этом массово вводить вторичные санкции против всех несогласных Запад не будет, поскольку это настроит против него полмира», — пояснил Бадалов.