Экономист объяснил, как увеличится пенсия россиян при отсрочке ее назначения

Пенсия россиян может вырасти более чем вдвое с отсрочкой ее назначения на 10 лет

В 2026 году россияне смогут значительно увеличить размер страховой пенсии по старости, если отложат обращение за ее назначением. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает Газета.ru .

В 2026 году в России сохранятся правила, позволяющие увеличить страховую пенсию по старости при более позднем обращении за ее назначением. Максимальная прибавка достигается при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет — выплата вырастет в 2,26 раза.

Механизм повышения выплат основан на специальных коэффициентах, которые применяются к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и фиксированной выплате. Например, если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При отсрочке на три года — 1,24 и 1,19, на пять лет — 1,45 и 1,36, на семь лет — 1,74 и 1,58, на десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно.

Экономист привел пример: если пенсия назначается в январе 2026 года при 150 ИПК, ее размер составит 33 098 рублей. При отсрочке на год выплата увеличится до 35 281 рубля, на три года — до 40 563 рублей, на пять лет — до 47 130 рублей, на семь лет — до 56 058 рублей, а на десять лет — до 74 776 рублей.

Балынин подчеркнул, что решение об отсрочке выхода на пенсию остается добровольным и зависит от личной стратегии гражданина. По данным Социального фонда России, средний размер пенсии в стране на декабрь 2025 года составляет 23 530 рублей.

