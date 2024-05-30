Экономист Морковкин предположил, почему «Роснано» не хватает денег

Корпорации «Роснано» может не хватать денег по той причине, что ее финансирование в последние годы могло сократиться. Сейчас в приоритете разработки «Ростеха», связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), в то время как деятельность «Роснано» связана больше с гражданскими отраслями промышленности, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роснано» может стать банкротом, если не получит дополнительное финансирование, чтобы рассчитаться по долгам с кредиторами.

«Нельзя сказать, что деятельность „Роснано“ никак не связана с ВПК, но в основном компания разрабатывает новые технологии в электронике, оптике, медицине, фармацевтике и наносфере. Эти проекты предполагают внедрение и окупаемость в течение нескольких лет. В большинстве своем они не решают те первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед нашим государством», — объяснил Морковкин.

При этом экономист отметил, что не все проекты «Роснано» себя окупают, а деятельность корпорации носит научно-исследовательский, а не сугубо коммерческий характер. Поэтому извлечение прибыли не является главной задачей компании.