«Роснано» опасается вероятного банкротства без допфинансирования

Компания «Роснано» снова может столкнуться с риском банкротства при отсутствии допфинансирования для расчетов с кредиторами, пишет РБК со ссылкой на отчет на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Оборотные активы компании на конец прошлого года значительно превышали краткосрочные обязательства. Однако в «Роснано» полагают, что в обозримой перспективе обязательства могут оказаться не обеспечены активами в необходимой мере.

Компании потребуются дополнительные объемы финансирования, но соответствующих решений пока не принято. В отчете сказано, что без дополнительных средств «высока вероятность возникновения признаков банкротства».

Прошлой осенью «Роснано» впервые сообщило о рисках банкротства. Чистый долг компании на тот момент составлял 95 млрд руб.