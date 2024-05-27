Экономист: корпоративные пенсии будут популярны среди граждан с высоким доходом

Программы корпоративного пенсионного обеспечения будут пользоваться спросом преимущественно среди образованных и финансово грамотных граждан с относительно высоким уровнем среднемесячного дохода, не склонных часто менять место работы, заявила РИАМО декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин РФ собирается разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников. Варианты налогового стимулирования для компаний могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО): это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС).

По словам Безсмертной, популярность корпоративного пенсионного обеспечения будет зависеть от нескольких параметров:

· конкретных условий программы и умения грамотно донести до работников информацию о потенциальных выгодах;

· готовности работодателей участвовать наряду с государством в софинансировании пенсий (по аналогии с программой долгосрочных сбережений, которая начала работать с 2024 года);

· уровня финансовой грамотности потенциальных участников программы;

· баланса между текущим потреблением и склонностью к сбережению.

Экономист считает, что в развитии системы корпоративного пенсионного обеспечения более всего могут быть заинтересованы крупные компании, стремящиеся удержать высококвалифицированных сотрудников.

«Примером того, что конструктивное взаимодействие с властью социально ответственного бизнеса помогает добиться прямой корреляции между предпринимательскими инициативами, способствующими решению национальных задач, а в итоге — получить преференции в форме первоочередного получения разрешительных процедур, дополнительных преференциальных режимов и адресного снижения государством административных барьеров для развития бизнеса, является, например, ЭКГ-рейтинг (ЭКГ — экология, кадры, государство) — проект, направленный на поддержку работодателей, реализующих социальные, благотворительные и экологические программы», — рассказала Безсмертная.