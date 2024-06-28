Экономист: исключение Мосбиржи из акционеров KASE не остановит торги в тенге

Обсуждаемое исключение Мосбиржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE) не снизит для России доступность финансовых инструментов казахстанских компаний и не приведет к прекращению торгов в тенге на Мосбирже, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Казахстанская фондовая биржа сообщила, что обсудит возможность выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи их третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE – 13,1%.

«Намерение Казахстанской биржи исключить из числа акционеров Мосбиржу объясняется в первую очередь опасением введения вторичных санкций и желанием перестраховаться. К тому же Москва – это не только партнер, но и конкурент Казахстана на фондовом рынке. Возможно, теперь Казахстан хочет почувствовать себя с этой точки зрения еще более свободным и самостоятельным», – объяснил Ордов.

Однако это, по его мнению, не остановит интеграцию двух стран в развитии торговли финансовыми инструментами через цифровые платформы.