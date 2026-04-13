Экономист Игорь Балынин разьяснил порядок выплат предпенсионерам в 2026 году

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году максимальное пособие по безработице для предпенсионеров составляет 15 886 рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Пособие по безработице назначают гражданам, которые ищут работу через центр занятости и официально признаны безработными. Размер выплат зависит от среднего заработка и срока трудового стажа за последний год.

«Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель назначается в первые три месяца в размере 75 процентов среднего заработка, а в следующие три месяца — в размере 60 процентов среднего заработка», — пояснил Балынин.

Минимальный размер пособия в январе 2026 года составлял 1764 рубля, с 1 февраля он увеличен до 1863 рублей. Максимальные выплаты до 31 января достигали 15 044 рублей в первые три месяца и 5 880 рублей — в следующие три. С февраля суммы проиндексированы на 5,6% — до 15 886 и 6 209 рублей соответственно. В районах Крайнего Севера применяется районный коэффициент.

Для предпенсионеров действуют особые условия. К ним относят граждан за пять лет до выхода на страховую пенсию, в том числе досрочную. Выплаты назначают на срок до 12 месяцев в течение 18 месяцев. На протяжении всего периода безработицы максимальное пособие для этой категории составляет 15 886 рублей.

