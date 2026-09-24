Экономист Головецкий назвал преимущества цифрового рубля

Экономист Николай Головецкий рассказал о бесплатных переводах и платежах цифровыми рублями для граждан. Пользоваться ими можно с 1 сентября 2026 года, сообщает «ФедералПресс» .

Цифровой рубль дополняет наличные и безналичные деньги, а пользоваться им или нет — добровольный выбор. По словам Головецкого, он предназначен для платежей и переводов, а не для накопления. Для физических лиц такие операции бесплатны.

Пополнить цифровой кошелек пока можно на 300 тыс. рублей в месяц. Если на нем окажется больше средств, например после переводов от других людей, распоряжаться ими можно без ограничений. Деньги хранятся на платформе Банка России, а доступ к одному кошельку открыт через приложения разных банков — участников платформы. Переводы проходят круглосуточно.

В будущем могут появиться автоматические платежи при выполнении заранее заданных условий. Банк России также планирует разработать оплату цифровыми рублями без доступа к интернету.

С 1 января 2027 года тариф для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей за операцию. Головецкий считает, что снижение расходов может побудить магазины предлагать покупателям программы лояльности. За три недели цифровые кошельки открыли 200 тысяч человек, но для широкого распространения нового способа оплаты гражданам нужны понятные преимущества.

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