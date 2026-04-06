Экономист Балынин оценил выгоду карт маркетплейсов

Карты банков маркетплейсов могут давать скидку при оплате, но подходят не всем покупателям. О рисках и выгоде рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин, сообщает «ФедералПресс» .

Маркетплейсы часто предлагают оформить карту своего банка для получения скидок и бесплатного обслуживания. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, такая схема может быть оправдана, если экономия превышает привычный кешбэк по основной карте.

«Это может быть выгодно ситуативно с точки зрения суммы расходов на оплату товаров. Как правило, цена на соответствующий товар на маркетплейсе при оплате с карты банка этого маркетплейса оказывается дешевле. Если кешбэк в основном для покупателя банке небольшой, и его размер получается меньше, чем сумма выгоды при оплате картой банка маркетплейса, то тогда вполне разумным мне представляется использование карты банка маркетплейса для оплаты товара. Это финансово целесообразно. Для этого можно по СБП переводить на нее необходимую сумму средств с основной своей карты», — пояснил Балынин.

Эксперт отметил, что деньги на карте не приносят дохода и подвержены большему риску мошенничества, чем средства на счетах без привязки к карте. Для текущих расходов выгоднее использовать накопительный счет с ежедневным начислением процентов и переводить нужную сумму перед покупкой.

Кроме того, при возврате средств на основную карту могут возникнуть организационные сложности. Перед оформлением Балынин рекомендовал изучить условия банка и отзывы клиентов, чтобы принять взвешенное финансовое решение.

