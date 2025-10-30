Экономическое сотрудничество РФ и КНР в промышленности выходит на новый уровень

Сейчас сотрудничество России и Китая в сфере промышленности, технологий и инноваций выходит на новый уровень. Оно активно развивается в энергетике и добыче полезных ископаемых, формируются интегрированные производственные цепочки и поддерживающие отрасли. Всё это создаёт прочную платформу для устойчивого экономического роста, заявил РИАМО председатель Китайской федерации промышленности и экономики (CFIE) Ли Ичжун.

В торговле Россия и Китай переходят к совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, осваивая передовые направления — от технологий 5G до искусственного интеллекта, отметил он. Эти решения уже находят практическое применение и становятся основой для формирования «умной» цифровой экономики. Реализуются пилотные проекты в высокоинтеллектуальных отраслях, где важнейшую роль играет синергия научных и промышленных потенциалов. Об этом шла речь на проходящем сейчас в РФ форуме «Российский промышленник».

«В качестве предложений я хотел бы отметить три приоритетных направления: во-первых, укрепление двустороннего сотрудничества; во-вторых, совместное планирование в рамках стран БРИКС и, в-третьих, упрощение инвестиционных процедур для стимулирования трансграничных проектов. Нам необходимо развивать инновационные экосистемы — создавать парки НИОКР, промышленные площадки и платформы сотрудничества, которые станут точками роста», — уверен Ичжун.

По его мнению, программа «Один пояс, один путь» остаётся важным инструментом объединения усилий. Страны формируют общее пространство доверия и развития, где каждый участник вносит свой вклад в общую картину будущего.

«Обмен знаниями, опытом и технологиями делает наше взаимодействие не просто продуктивным, но и по-настоящему вдохновляющим», — резюмировал председатель CFIE.