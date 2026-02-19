Экоферма Былинкино в Луховицком округе получила премию 2026

Фермерское хозяйство «Былинкино» в Луховицком муниципальном округе стало лауреатом премии «Хорошее место 2026» сервиса «Яндекс Бизнес» за высокий уровень обслуживания и пользовательские оценки. В 2025 году предприятие также получило грант на развитие агротуризма, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премию «Хорошее место 2026» присуждают компаниям с высоким рейтингом и положительными отзывами на «Яндекс Картах». В ближайшее время ферме передадут фирменную наклейку для размещения на витрине.

В 2025 году при поддержке областного минсельхозпрода хозяйство получило грант «Агротуризм» в размере 10 млн рублей. На эти средства осенью высадили 1000 плодовых и декоративных деревьев и кустарников, начали строительство здания для спортивных активностей и завершили создание контактного зоопарка. Также благоустроили территорию, оборудовали спортивную и детскую площадки и модернизировали туристическую инфраструктуру.

Сегодня на экоферме работают современная сыроварня и туристический комплекс с деревянными домиками. В ведомстве отметили, что проект сочетает традиционное сыроварение с развитием агротуризма и является примером диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.