Ефимов: в пищевом кластере в ТиНАО появится современный хлебозавод

Москва предоставила участок вблизи деревни Троицкое в ТиНАО для возведения современного хлебозавода в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что земля была выделена по льготной ставке — один рубль в год. Инвестором является ООО «Град продукт девелопмент».

Предприятие станет частью нового масштабного пищевого кластера, который сегодня формируется в Щаповском недалеко от деревни Троицкое.

«Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия площадью 96 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект составят 9,9 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Инвестор планирует построить хлебозавод с тремя автоматическими линиями: артизанской хлебной, для багета, а также для круассанов и слоек — для производства качественного замороженного хлеба.

«Сегодня в рамках кластера реализуется пять проектов, благодаря которым появятся высокотехнологичные производства. На предприятиях будет организовано свыше 9,1 тыс. новых рабочих мест», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Размещение в кластере даст возможность компаниям функционировать в кооперации. Это значительно ускорит все процессы производства, увеличит объемы выпуска продукции, а также сэкономит на логистике и аренде складских площадей.

Ранее столица уже предоставила двум инвесторам более 50 га земли в аренду по льготной ставке для возведения предприятий общей площадью более 300 тыс. кв. м.

«В результате реализации данных масштабных инвестпроектов там будут находиться производства сладостей, напитков, молочных, мясных и других продуктов», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвесторы, которые намерены заняться развитием существующих или построить новые производства на территории Москвы могут получить землю в аренду по льготной ставке — один рубль за участок в год. Эта мера позволяет снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для экономики города продукции.

Земельные участки для реализации МаИП Москва выделяет в аренду без проведения торгов. Участки выдаются сроком на пять лет. Масштабными инвестиционными проектами могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие. Их реализация позволяет создавать в городе современную инфраструктуру, а также способствует появлению новых рабочих мест.