Ефимов: свыше 200 тыс рабочих мест создано в Троицком и Новомосковском округах

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы с самого их присоединения к столице было создано более 200 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общее число рабочих мест в ТиНАО сейчас приближается к 300 тыс., что превышает их количество до присоединения территорий к Москве более чем в 3,5 раза. Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тыс. кв. м нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится еще 14 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

На данный момент в Троицком и Новомосковском округах работает свыше 220 различных производств.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, кроме этого, около 10% от всего количества новых рабочих мест создают на первых этажах ЖК — там предприниматели открывают офисы, ателье, мастерские, кафе и магазины.

«К 2030 году в ТиНАО будет создано еще 100 тыс. рабочих мест», — добавил Жидкин.

Свыше 2,7 тыс. рабочих мест в Новой Москве создали за счет программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которую в городе реализуют с 2020 года.

Он уточнил, что по программе в ТиНАО создадут более 58 новых объектов, которые принесут свыше 72 тыс. новых рабочих мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что 12 лет назад в городе возникли два новых административных округа — Новомосковский и Троицкий. На территориях проводят комплексное развитие — создают современные районы с комфортной инфраструктурой и новыми рабочими местами.