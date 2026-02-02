Ефимов: «Мосинжпроект» и Банк ВТБ первые в России рассчитались с помощью цифрового рубля

Банк ВТБ и «Мосинжпроект» при исполнении государственного контракта о строительстве московского метро рассчитались с помощью цифрового рубля, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Платежи прошли по расширенным лимитам, установленным ЦБ РФ.

«Банк ВТБ и компания „Мосинжпроект“ первые в России при исполнении государственного контракта рассчитались цифровым рублем. Уникальность сделки заключается в том, что новый способ расчета использовали сразу четыре подрядчика. Средства перечислялись мгновенно по цепочке взаимодействия через счета цифрового рубля на платформе Банка России. В итоге все подрядчики и исполнители смогли перевести цифровые рубли на свои счета», — считает Ефимов.

В столице координатором внедрения новой формы национальной валюты при реализации инфраструктурных проектов выступает Департамент экономической политики и развития города Москвы. В настоящее время в рамках пилотного проекта с «Мосинжпроектом» планируется расширение перечня закупаемых товаров и услуг, включая аренду техники, выплату зарплат и другие статьи расходов, расчеты по которым будут вестись в цифровых рублях.

«Увеличение Банком России лимита переводов цифрового рубля свидетельствует о повышении готовности платформы к более широкому применению. В 2026 году внедрение новой формы национальной валюты в финансовохозяйственную деятельность московских организаций продолжится — мы ожидаем увеличение числа платежей», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Внедрение цифрового рубля в инфраструктурную отрасль открывает новые возможности аналитики бюджетного процесса в рамках государственных контрактов и дает ряд значительных преимуществ, в том числе технологическое развитие финансовой системы, прозрачность операций, мгновенные расчеты.

Кроме того, использование цифрового рубля в рамках подобных строительных проектов позволит правительству Москвы получить большой объем данных о структуре расходов по цепочке нескольких субподрядчиков.

«Сотрудничество „Мосинжпроекта“ с банком ВТБ по внедрению цифрового рубля началось еще в 2024 году. В рамках проекта Центрального Банка совместно с банком ВТБ и нашей дочерней компанией „Управление развития строительных технологий“ (УРСТ) впервые успешно осуществили тестовый В2В-перевод по контрактам в сфере инфраструктурного строительства. Это ознаменовало переход на новый уровень в реализации сделок, позволяющий повысить удобство, быстроту и прозрачность процесса проведения транзакций. В этом году продолжили пилотный проект уже в большем масштабе», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.