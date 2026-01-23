Доллар у 70 рублей: краткосрочный прорыв или новая реальность

Курс доллара может кратковременно опуститься к отметке 70 рублей, но устойчивое закрепление на этом уровне маловероятно, сообщил РИАМО предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Сейчас доллар действительно снижается: рубль укрепляется на фоне налогового периода, активных продаж валютной выручки экспортеров и сохраняющихся жестких денежно-кредитных условий. Однако уровень 70 рублей за доллар — это еще порядка 9–10% укрепления от текущих значений, и для его достижения требуется совпадение сразу нескольких факторов: высокий приток экспортной валюты, сдержанный импорт и отсутствие резкого роста спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. В текущей конфигурации рынок к этому близок психологически, но фундаментально пока не готов», — отметил Астафьев.

По его оценке, если курс и опустится к 70, то, скорее всего, это будет краткосрочное движение, например, в периоды пиковых налоговых выплат или разовых всплесков продаж валюты. Закрепление доллара на этом уровне возможно лишь при более устойчивом дисбалансе в пользу рубля: либо за счет дополнительного валютного регулирования, либо заметного роста экспортных поступлений при слабом импорте, отметил эксперт.

Базовый сценарий на ближайшее время — колебания в верхнем диапазоне 70 рублей с краткими попытками ухода ниже, резюмировал Астафьев.