Долями иностранных структур холдинга «Евраз» может завладеть «Евраз НТМК»

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску компании «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд рублей, 172,8 млн долларов и об истребовании имущества в счет погашения задолженности люксембургской Evraz Group S. A. и британской Evraz plc. Об этом сообщает « Коммерсант ».

«Евраз КГОК» в марте подала иск к Evraz Group S. A. В нем компания потребовала, чтобы с ответчика взыскали, в том числе акции и доли в российских обществах.

В мае соответчиком стала Evraz plc. Evraz Group S. A. принадлежит 0,01% в УК «Евраз Междуреченск», «Металлэнергофинанс», 28,45% в «Евраз южный стан», 50% в МКООО «Стримкор» — предприятии «Евраза» и Александра Рыбкина по переработке и продаже лома в Сибири. Дочерняя компания Evraz plc — «Евраз НТМК».

По словам источника «Коммерсанта», в результате доли Evraz Group S.A. и Evraz plc в российских фирмах могут перейти в руки «Евраз НТМК». После этого компания редомицилируется в России как экономически значимая организация (ЭЗО). В картотеке арбитражных дел резолютивная часть решения была выложена еще 15 июня. Однако содержание не публикуется — дело рассматривали на закрытом заседании.

«Евраз» объединяет компании по выплавке стали, добыче ванадия и руды.