Долевое страхование: эксперт рассказал о ключевых рисках нового инструмента

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что новый продукт на российском рынке — полисы долевого страхования жизни — в текущей экономической ситуации чреват серьезными рисками для граждан, сообщает АБН24 .

«После обвала рынка в 2022 году и последующих колебаний вера в ценные бумаги находится на исторически низком уровне. Граждане не могут выбирать, куда будут инвестироваться их средства», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня клиентов страховых компаний больше интересуют стабильность и защита их сбережений, чем рискованные инвестиции. Оптимальное решение в данном случае — сочетание классического страхования и традиционных форм сбережений, например, депозиты.

Эксперт также назвал проект амбициозным, но подчеркнул, что вряд ли он приведет к значительному росту продаж страховых пакетов.