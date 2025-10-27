До 120 тысяч: сколько в России зарабатывает репетитор по Dota 2

Репетитор по популярной онлайн-игре Dota 2, работающий на платформе «Профи.ру», Станислав Шконда заявил, что это занятие — его основной доход и в месяц он может получать до 120 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

«Параллельно я играю турниры и сам стараюсь развиваться в игре. В худшие месяцы (например, летом или во время экзаменов) зарабатываю на репетиторстве около 30 000 — 40 000 рублей. В лучшие (сезон турниров или начало учебного года) — до 100 000 — 120 000 рублей», — сказал Станислав.

Он увлечен игрой с детства и играет в Dota 2 с детства и входит в топ-700 лучших игроков мира. Он имеет опыт участия в полупрофессиональных командах, выступал на локальных и национальных чемпионатах. Однако со временем он понял, что его сильная сторона — это анализ и коучинг, что и определило его дальнейший путь как тренера.

В настоящее время у репетитора стабильно 7–10 постоянных учеников еженедельно. За последние четыре года через его занятия прошло более двух тысяч человек.