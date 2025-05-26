Для подмосковных предпринимателей пройдет онлайн-марафон «Мой бизнес — мое будущее»

В День российского предпринимательства стартует масштабный онлайн-марафон «Мой бизнес – мое будущее». Минэкономразвития России и национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» проводят бесплатный 10-часовой образовательный онлайн-марафон для владельцев и руководителей бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

26 мая с 10:00 до 21:00 (МСК) ведущие эксперты страны будут делиться практическими инструментами для развития бизнеса в условиях современных экономических вызовов. Особенность марафона — комплексный подход, охватывающий как вопросы масштабирования существующего бизнеса, так и стартовые этапы предпринимательской деятельности.

По данным регистрации, наибольшую активность проявляют предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской области, Алтайского края, Челябинской области, Краснодарского края.

В программе марафона: стратегии масштабирования бизнеса, новые методы привлечения клиентов, кейсы по управлению финансами, современные технологии автоматизации бизнес-процессов.

Ключевые бизнес-спикеры поддержали реализацию онлайн-марафона «Мой бизнес – мое будущее»: Михаил Гребенюк (основатель RESULTING), Олег Винжегин руководитель департамента продаж АВИТО, Семен Теняев (основатель TenChat), Юрий Фесенко сооснователь Estilab, Глеб Архангельский (эксперт по тайм-менеджменту) и другие известные предприниматели и эксперты. Подробную программу мероприятия с точным расписанием выступлений спикеров вы можете найти на официальном сайте.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф. Участники получат доступ к видеозаписи эфира и материалам спикеров по электронной почте, указанной при регистрации. Трансляции пройдут в прямом эфире в социальной сети «Мой бизнес» — «ВКонтакте». Больше новостей в Телеграм-канале

Организатор: Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

Генеральный партнер онлайн-марафона: Авито.

Партнеры: Союз женщин России, «Индекс дела», «Моя регистрация».

Информационные партнеры: журнал «Эксперт», журнал Peoples place, журнал «Компания», мойбизнес.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.