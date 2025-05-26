Для подмосковных предпринимателей 27 мая пройдет бесплатный вебинар

сегодня в 19:00

27 мая в 12:00 состоится бесплатный вебинар «Второй сезон развития креативных индустрий в России: экспозиция, действующие лица, варианты развития сюжета». Онлайн-мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе обучения обсудят актуальное состояние креативных индустрий в России, ключевые тенденции и изменения, а также перспективы развития креативных индустрий. Спикер вебинара — генеральный директор федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Мероприятие проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Регистрация на мероприятие открыта до начала вебинара. Предварительно необходимо оставить заявку для участия. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.