Для подмосковных предпринимателей 26 мая пройдет онлайн-марафон

26 мая в рамках Дня российского предпринимательства пройдет масштабный онлайн-марафон, организованный Минэкономразвития России совместно с Авито. Мероприятие предлагает действующим предпринимателям уникальную возможность получить практические инструменты для масштабирования бизнеса и узнать о мерах государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Среди ключевых спикеров: Михаил Гребенюк, основатель RESULTING выступит с темой «Жизненные принципы предпринимателя», Олег Винжегин, руководитель департамента продаж АВИТО расскажет как увеличить продажи и автоматизировать процессы; Семен Теняев, основатель TenChat, представит обзор на тему «Бизнес в России: главные тренды, возможности и реальные кейсы», Юрий Фесенко, сооснователь косметической компании Estilab, расскажет о пути «От стартапа до завода: как выстроить производство и выйти на экспорт в 13 стран», включая опыт использования мер господдержки; Глеб Архангельский выступит с разбором на тему «Эффективность в бизнесе: новые инструменты управления временем» и другие.

Главным ведущим марафона выступит известный актер и телеведущий Александр Молочко. Ведущими эфиров выступят главные редакторы федеральных СМИ, представители редакции «Мой бизнес».

Образовательный интенсив продолжительностью 10 часов предлагает участникам концентрированный экспертный контент — только рабочие кейсы и проверенные решения. В программе заявлены выступления 10 топовых спикеров — успешных предпринимателей, которые поделятся реальным опытом ведения бизнеса, включая практику взаимодействия с программами господдержки. Особенностью марафона является его ориентация на вопросы масштабирования существующего бизнеса и на стартовые этапы предпринимательской деятельности.

Онлайн-марафон имеет особое значение как часть системной работы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Его ключевыми особенностями являются принцип передачи опыта «от предпринимателя к предпринимателю» с акцентом на практическую составляющую, разбор успешных кейсов с использованием различных мер государственной поддержки, включая субсидии, льготные кредиты и экспортные программы, а также фокусировка на вопросах устойчивого развития бизнеса в современных экономических условиях.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф. Участники получат доступ к видеозаписи эфира и материалам спикеров по электронной почте, указанной при регистрации. Трансляции пройдут в прямом эфире в социальной сети «Мой бизнес» — «ВКонтакте». Больше новостей в Телеграм-канале

Организатор: Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.