Для экспортеров Подмосковья 15 мая проведут вебинар по теме выхода на рынок Ирана

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Исламской Республике Иран». Мероприятие состоится в онлайн-формате 15 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Ирана, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства.

Спикером вебинара выступит врио торгового представителя Российской Федерации в Исламской Республике Иран Андрей Блинников. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о господдержке экспортеров.

Вебинар пройдет 15 мая с 10:30 до 11:30. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredomiran2025. Регистрация открыта до 10:00 15 мая. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 06) или по электронной почте apb@exportmo.ru.

Фонд оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.