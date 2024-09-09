Дискуссионный клуб «Валдай»: Иран обходит санкции Запада хитрыми способами

Иран находится под западными санкциями уже 45 лет — после революции 1979 года. Страна использует несколько хитрых способов для обхода ограничений, сообщается в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», попавшем в распоряжение РБК .

Чтобы приобретать товары, которые запрещены к экспорту, страна создает фейковые фирмы в иных государствах. Они покупают подсанкционную продукцию у третьих стран и передают в Иран.

Технологические товары Тегеран приобретает в государствах, где не очень серьезный экспортный контроль. Иностранным поставщикам отправляют деньги на счета через посредников.

При морских перевозках на кораблях иранцы отключают систему идентификации. Подделываются отгрузочные документы, указываются недействительные данные о том, чье судно. Также корабли ходят под чужими флагами или и вовсе без них.

Во внешней торговле Иран использует системы смарт-контрактов и криптовалютные биржи. Также применяется практика взаимозачетов денежных транзакций между брокерами в разных государствах без перевода средств напрямую.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не собирается смягчать санкции против Ирана. Вашингтон не задобрило даже то, что Тегеран согласился на обмен заключенными.