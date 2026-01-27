Диашов дал прогноз, до каких позиций рубль ослабнет к концу 2026 года

Эксперт Диашов: к концу 2026 года курс рубля ослабнет до 85-95 за доллар

Точно спрогнозировать, какой будет ситуация на валютном рынке, практически нереально, но специалисты считают, что к концу 2026 года российская валюта, скорее всего, потеряет в цене. Наиболее реалистичный вариант развития событий — это стоимость американской валюты в диапазоне от 85 до 95 рублей, такое мнение высказал в разговоре с РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

Что касается официальных прогнозов, то Минэкономразвития в базовом варианте своих расчетов ожидает падение российской валюты до 92,2 рубля за американский доллар в 2026 году, а через два года показатель может вырасти до 100,1 рубля. Разные аналитики по-разному оценивают перспективы национальной денежной единицы на ближайшие годы, однако большинство сходится во мнении о продолжении ее ослабления относительно доллара.

Что влияет на текущую ситуацию

Согласно официальному курсу Центробанка РФ, курс доллара в настоящий момент оценивается в 75,92 рубля, что означает снижение на 12 копеек. Российская валюта продолжает усиливать свои позиции с самого начала года.

Параллельно с этим мировой индекс американской валюты DXY опустился к отметке 97,5. Глобальная тенденция показывает массовую распродажу доллара на международных рынках. Основными факторами такого поведения инвесторов стали политические решения американского президента Дональда Трампа касательно Канады и Гренландии, общая геополитическая обстановка, плюс конфликт между президентом и Федеральной резервной системой.

Российский рубль пользуется повышенным спросом по нескольким причинам. Во-первых, экспортные компании получают меньше валютной выручки из-за введенных санкций. Во-вторых, объемы импорта сократились, соответственно уменьшилась необходимость в иностранной валюте.

Также в начале года граждане стали меньше тратить денег, что повлияло на экономическую ситуацию. Центральный банк активно продавал иностранную валюту на рынке, а внешнеторговые операции показали положительное сальдо.

Стоит ли вкладывать деньги в доллары

Приобретение американской валюты по сегодняшнему обменному курсу может стать разумным решением, если целью является обезопасить сбережения от возможного обесценивания национальной денежной единицы в перспективе. Однако важно помнить о существующих препятствиях: счета могут заблокировать, а получение наличности ограничено определенными лимитами.

«Мы советуем диверсифицировать источники инвестирования и не вкладывать все средства в одну валюту. Оптимальной стратегией считается покупка валюты частями на протяжении длительного времени», — сказал Диашов.

