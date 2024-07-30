Депутаты хотят ввести квоты на продажу бензина россиянам после его подорожания

Квоты на продажу бензина в РФ предложили ввести в Госдуме

В Госдуме предложили ввести квотирование бензиновых поставок на внутрироссийский рынок и нарастить долю продаж топлива с 13% до 20%. Таким образом, считают парламентарии, получится не допустить ощутимого роста розничных цен на бензин, сообщает газета «Известия» .

Обстановку с ценообразованием обсудили 29 июля в ходе совета Минэнерго и Госдумы.

Издание отмечает, что опасения о вероятном росте цен на топливо в розницу возникли после его подорожания на Санкт-Петербургской бирже — в июне цены на бензин там подскочили на 12,2%. В качестве причин, из-за которых подорожало топливо, в Российском топливном союзе назвали логистические проблемы, участие топливных компаний в купле-продажи топлива и ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В нескольких регионах РФ также были выявлены нарушения при реализации топлива — в Туве, к примеру, 10 компаний обвинили в ценовом сговоре.