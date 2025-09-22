Депутат Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

В письме отмечено, что заработная плата руководителя в больнице или школе не должна быть выше средней зарплаты по учреждению более чем на 100%.

Как пояснил Миронов, предел в 100% — управленческая надбавка, которой хватит для оценки повышенной ответственности руководителя, юридически и экономически ее следует привязать к зарплате персонала учреждения. Дальнейшее увеличение вознаграждения руководителя должно зависеть от роста среднего заработка коллектива, а не от повышения персональных стимулирующих выплат.

«Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок», — отметил Миронов.

По его мнению, из-за такой ситуации наблюдается сильный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала. У обычных докторов, медсестер, учителей все это разрушает мотивацию к работе, а еще это способствует профвыгоранию, уходу из профессии.

Он считает, что такая разница в зарплатах также является одной из причин нехватки кадров в больницах и школах.