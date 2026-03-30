Депутат Гаврилов объяснил, как добиться индексации зарплаты

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что работодатели обязаны индексировать зарплаты с учетом роста цен, и разъяснил порядок действий при нарушении этого требования, сообщает Газета.ru .

По словам Сергея Гаврилова, для бюджетных организаций индексация закреплена напрямую, а коммерческие компании должны прописать ее механизм в коллективном договоре или локальных актах. Однако многие работодатели игнорируют это требование, ссылаясь на сложности бизнеса или заменяя повышение разовыми премиями. Суды указывают, что премии не заменяют индексацию, так как носят поощрительный характер и зависят от решения руководства.

«Если сотрудник понимает, что его доходы несколько лет не пересматривались, первым шагом будет обращение к внутренним документам организации. Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата? Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство», — отметил он.

Депутат рекомендовал направить работодателю письменное заявление со ссылкой на Трудовой кодекс. При отсутствии реакции можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, которая вправе провести проверку и выдать предписание.

«Есть возможность взыскать недополученные суммы через суд. В этом случае важно иметь доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждения роста цен и отсутствие изменений в окладах», — подчеркнул Гаврилов.

Суд может обязать работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку выплат.

