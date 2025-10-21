Денис Мантуров посетил предприятия Подмосковья

Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил предприятия в подмосковном Фрязино. В ходе визита они осмотрели инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА», построенный при поддержке госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Технопарк станет кузницей инженеров нового поколения, владеющих передовыми практическими знаниями в области СВЧ-электроники. Сегодня это одна из ключевых компетенций для промышленности и проектирования. Образовательные программы здесь будут строиться на реальных кейсах и задачах предприятий, а значит, школьники и студенты с первых шагов будут вовлечены в работу, напрямую связанную с потребностями производства. Наставниками для них станут опытные специалисты госкорпорации. Такой подход позволит формировать кадры с отточенными практическими навыками уже со школьной и студенческой скамьи. В результате на предприятия будут приходить специалисты, понимающие потребности отрасли и готовые создавать для страны прорывные решения, обеспечивая ее технологическую независимость», — отметил Денис Мантуров.

Технопарк оборудован современными лабораториями для изучения естественно-научных дисциплин, информационных технологий, радиоэлектроники, основ конструирования, 3D-печати, компьютерного моделирования, узловой сборки, автоматизации. Кроме того, учащиеся смогут изучить программированию на разных языках, кибербезопасность, проектирование радиоэлектронных изделий, схемотехнику, системы умного дома, химию, материаловедение. Занятия предполагают не только углубленное изучение предметов, но и проектную работу. Также на площадке технопарка создан кибердром и площадка для соревнований роботов.

«Занятия в технопарке проводятся для учеников с 7 класса, что позволяет со школьных лет вовлекать в практическую работу в инженерных, технических и научных направлениях. Инвестиции в развитие проекта составляют более 1 млрд рублей. Общая площадь технопарка превышает 3,7 тыс. кв. м. На площадке технопарка создан кибердром — это российская разработка, где реализована система ультразвуковой навигации, которая позволяет позиционировать роботехническое средство в пространстве. В прошлом году технопарк работал в пилотном режиме, а с этого года начнет полноценную работу. Суммарно обучение могут проходить 1080 учащихся», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ходе визита делегация также посетила новый производственный корпус НПП «Исток» — ведущее предприятие по выпуску СВЧ-электроники. В новом корпусе ведется разработка и серийное производство современных перспективных электронных изделий и радиоаппаратуры.

Заключительной точкой маршрута стала компания «ВПГ Лазеруан» — лидер в сфере производства лазерной и волоконной техники, крупнейший производитель лазеров для всех сфер промышленности, науки и медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.