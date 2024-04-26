Делегация Мининвеста Подмосковья отправилась в Китай с рабочим визитом

Стартовала трехдневная рабочая поездка зампредседателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой в Китай. В рамках визита запланированы многочисленные встречи с перспективными инвесторами, нацеленными на расширение инвестиционного сотрудничества с Московской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В рамках первого дня нашей поездки, которая стартовала в Пекине, на площадке 18-го Международного Пекинского автосалона Auto China 2024, мы провели встречу с крупным автопроизводителем и перспективным китайским инвестором в Подмосковье. Далее, уже вне выставки, прошли еще несколько важных переговоров с другими компаниями, намеренными локализовать производство в Московской области», — рассказала Зиновьева.

Зампред отметила, что в рамках этой серии встреч с руководством высокотехнологичных китайских предприятий, были намечены планы их дальнейшей работы в Подмосковье: расширении инвестиционной деятельности и реализации проектов. На данный момент ведутся переговоры с производителями банкоматов, морских контейнеров и медицинских изделий.

Все компании, по словам зампреда, крайне заинтересованы в совместных проектах с Подмосковьем. На данном этапе каждый из проектов получит более детальную проработку, и уже в мае компании, ставшие участниками встреч в Пекине, планируют посетить Московскую область для дальнейших переговоров с региональными властями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.