Финансист Тимошенко спрогнозировал курс юаня на неделю в 12–12,5 рублей

В условиях сохраняющейся волатильности рубля к юаню, дефицита китайской валюты на рынке и отсутствия поддержки со стороны бюджетного правила российская валюта продолжает испытывать давление. Однако сдерживающим фактором для резкого ослабления выступают новости о значительном росте экспорта нефти в КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Рубль на Московской бирже по отношению к юаню достаточно волатилен, в фокусе участников рынка — текущий дефицит китайских юаней, говорит он. Давление продолжает оказывать прекращение продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила, добавляет эксперт.

Тем временем решение регулятора снизить ключевую ставку не стало сюрпризом для российского рынка, поэтому существенного влияния на курс рубля оно не окажет, полагает Тимошенко.

«Оптимизма добавляют новости об увеличении экспорта российской нефти в КНР в первые два месяца года на 40,9% в годовом выражении», — подчеркивает финансист.

Следует обратить внимание на решение Народного банка Китая сохранить неизменными процентные ставки.

«Решение было ожидаемо, и, таким образом, их уровни остаются рекордно низкими на протяжении 10 месяцев подряд. Такая осторожность китайского регулятора вызвана возможными последствиями из-за активного роста нефтяных цен, которые могут сказаться на экономике и повысить инфляцию», — высказывает мнение Тимошенко.

Согласно его прогнозу, торговый диапазон юаня с 23 по 27 марта составит 12-12,5 рублей.

