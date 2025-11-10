Дедовщина и «совковость»: что отпугивает молодежь от работы на заводах

Как показало исследование, основные стереотипы, отпугивающие молодежь от работы на заводе, — плохая транспортная доступность и «совковая» обстановка, сообщили РИАМО в пресс-службах сервиса hh.ru и Level Group.

Компании провели совместное исследование среди 2139 соискателей. В каждом из трех вопросов участники могли выбрать по несколько вариантов ответа, а еще добавить свои комментарии в категории «Другое».

По мнению опрошенных молодых людей, в производственном помещении должны быть чистота и порядок, об этом сказали 64%. Свыше половины респондентов хотят работать в современном здании с обилием естественного света и высокими потолками, а для 51% важно качественное питание. Затем в рейтинге предпочтений молодых специалистов следуют зеленые зоны и лаунджи, у каждого ответа по четверти голосов.

Также каждый пятый хочет работать в визуально привлекательном производственном помещении, а 18% мечтают об ИИ в помощниках. Менее востребованы у молодежи оказались спортзоны и коворкинги (по 14% и 9% соответственно). В категории собственных ответов респонденты дали несколько практичных пожеланий: достаточное освещение, надежное оборудование, наличие гардеробных и душевых.

Отпугивающие факторы

В основном молодежь от работы на заводе отпугивают плохая транспортная доступность и «совковая» обстановка. Эти ответы набрали у опрошенных по 54%. Также 48% убеждены в плохой экологии и использовании устаревшего оборудования на предприятиях.

Треть считает, что заводы не балуют сотрудников зонами отдыха и хорошей едой в столовой. А каждый четвертый отметил, что его отпугивает ощущение «изоляции от цивилизации».

Дополнительно молодые специалисты указали, что среди стереотипов есть низкие зарплаты, некомпетентные руководители, нарушения норм безопасности, сильный шум, «дедовщина» и сложный пропускной режим.

Как изменить ситуацию

Также респондентов спросили, может ли комфортная инфраструктура, схожая с бизнес-центром, изменить отношение молодежи к работе на заводе. Так, 2/3 полагают, что такой вариант возможен, но только в сочетании с другими аспектами. Еще 17% сказали, что это ключевой фактор, который может кардинально поменять восприятие. А каждый десятый считает, что важнее суть работы и ее престиж.

«Сегодня рынок труда формирует новый запрос на „гуманизированное“ производство — внешний облик современных зданий, будь то офисы или производственные площадки, реализуется на основе ожиданий людей, а не согласно каким-то общим стандартам», — сказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

По ее словам, рабочее место должно становиться комплексной средой, где созданы все условия для труда, отдыха и развития. Возврат к стандартизированным советским цехам пока невозможен. Вместо этого и девелоперам, и работодателям необходимо внимательно изучать потребности молодых специалистов и создавать рабочую среду в соответствии с их ожиданиями.

Стереотип о том, что молодежь не любит работать на заводе, не сегодняшний день не столько подтверждается, сколько трансформируется.

«Результаты исследования показывают, что молодые специалисты не отвергают саму идею работы на производстве — они отвергают устаревший, „совковый“ формат заводов прошлого. Молодежь хочет видеть на производстве те же стандарты комфорта, к которым привыкла в цифровой среде: современный дизайн, экологичность, умные технологии и удобную инфраструктуру. Это не каприз, а новая норма эффективной рабочей среды», — подчеркнула директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Она уточнила, что сейчас происходит «гуманизация» производства. Заводы перестают ассоциироваться исключительно с грязным, монотонным и опасным трудом. Внедрение ИИ, роботизация и цифровизация делают труд интеллектуальнее и безопаснее, а инвестиции в комфортную среду — от лаундж-зон до качественного питания — доказывают, что компания ценит своего сотрудника.

