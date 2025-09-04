Эксперт пояснила, почему Дальний Восток привлекателен для частного капитала

сегодня в 12:23

Частные инвестиции в экономику Дальнего Востока в последние годы значительно превысили объем государственных вложений. Это объясняется привлекательностью региона для частного капитала, сообщила РИАМО координатор деловых кругов в рамках экономического совета реализации таможенной политики при ФТС России Ирина Заседатель.

В этом регионе создана современная инфраструктура, действуют льготные налоговые режимы, развиваются территории опережающего развития и свободный порт, внедрены программы по поддержке населения и бизнеса, отметила она. Эти меры обеспечили рост доходов местных бюджетов, увеличение объемов строительства и средней заработной платы, формирование новых производств и рабочих мест.

«К концу года можно ожидать сохранения позитивной динамики, в том числе за счет запуска новых проектов в добыче полезных ископаемых, транспорте и энергетике, что в целом укрепляет экономическую устойчивость страны и формирует новые центры роста», — полагает эксперт.

По ее мнению, существенным событием стало подписание соглашений о реализации новых золоторудных проектов в регионах Дальнего Востока, которое состоялось в рамках ВЭФ.

«Реализация этих инициатив даст толчок развитию золотодобывающей отрасли, увеличит объем производства драгоценных металлов, укрепит позиции России на мировом рынке и обеспечит рост доходов бюджетов всех уровней», — уверена Заседатель.

Для смежных отраслей это создает дополнительные рабочие места, расширяет возможности переработки и стимулирует развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, заключила она.