Дали заднюю: США сделали странный шаг по теме России

США частично сняли санкции, введенные против российских банков. Основная цель такого шага — желание Вашингтона перестраховаться во избежание перебоев в обеспечении энергоресурсами зимой, сообщает РИА Новости .

Так, Минфин США разрешил проводить связанные с энергетикой сделки с рядом банков России. В этот список попали Банк России, Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк, «Санкт-Петербург», «Открытие», «Зенит», Росбанк, Внешэкономбанк и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Санкции также сняли с подконтрольных им структур (с долей от 50%) и дочерних компаний.

Из-под действия рестрикций кредитные организации сняли временно — до 30 апреля 2025 года. Не исключено, что после этого санкции против банков России вернут или даже усилят.

Утверждается, что на такой шаг Соединенные Штаты пошли, чтобы избежать перебоев в поставках энергетических ресурсов зимой, поскольку в это время потребление достигает максимальных значений.

«Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, а из-за этого дорожают продукты и другие товары. То есть возникает новый всплеск инфляции», — сказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

По мнению экспертов, Вашингтон ослабляет санкции только для того, чтобы получить собственную выгоду.

Вместе с тем вводить новые антироссийские ограничения заставляют Европу — например, Вашингтон давит на Брюссель относительно санкций против титана и палладия из РФ. От первого сильно зависит атомная и авиационная промышленность, а второй требуется для чипов. По мнению инвестиционного аналитика KasCapital, США продолжают сталкивать Европу на Россию.

Французская газета Le Monde писала, что ряд евродепутатов предлагал вовсе отменить санкции против России, поскольку они не отличились эффективностью. Усиление санкционного давления, наоборот, грозит риском для все международной экономики.

