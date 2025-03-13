сегодня в 16:52

Correctiv: США ведут переговоры с РФ и ФРГ о приобретении «Северных потоков»

Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и ФРГ о приобретении газопроводов «Северные потоки», а также иной энергетической инфраструктуры Германии. Она понадобится, чтобы возобновить транспортировку энергоносителей из РФ в страны ЕС после окончания украинского конфликта, сообщает Baza со ссылкой на расследование Correctiv.

Переговоры по поводу покупки «Северных потоков» ведутся на протяжении нескольких месяцев. Возобновление поставок энергоносителей США могут применить в качестве аргумента за завершение боевых действий.

Также Соединенные Штаты хотят приобрести дочернюю компанию «Роснефти» в ФРГ — Rosneft Deutschland. Она владеет 54,17% акций нефтеперерабатывающего завода в немецком городе Шведте. Его открыли во времена ГДР в 1961 году.

Также Rosneft Deutschland принадлежат доли в южногерманских НПЗ Miro и Bayernoil. Суммарная цена этих активов «Роснефти» равна 8 млрд евро.