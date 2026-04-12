Coca-Cola может вернуться: В России запатентовали товарный знак Coke

Американская фирма The Coca-Cola Company запатентовала в РФ товарный знак Coke. Заявку отправили еще 23 апреля 2025 года, сообщает ТАСС .

Товарный знак создают по классу №32 международной классификации товаров и услуг. Под ним можно выпускать фруктовые безалкогольные напитки, содовую, эссенции для создания напитков.

Знак будет зарегистрирован на 10 лет.

В марте 2022 года The Coca-Cola Company ушла с российского рынка. Однако в отечественных магазинах можно купить колу, ввозимую из иных государств.

