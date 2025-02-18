Coca-Cola готовится вернуться на российский рынок

Компания Coca-Cola готовится к возвращению в РФ, там уже ведутся разговоры по стратегии работы с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом, сообщает Mash .

При этом производители планируют делать газировку на тех же заводах, что были у них до ухода из страны.

После начала Россией спецоперации руководители The Coca-Cola Company заморозили работу в стране и перестали следить за качеством напитка, который изготавливали и реализовывали под их этикеткой третьи лица. Из-за этого проверок качества газировки не было. На сегодняшний день компания ждет «зеленого света» для работы после потепления отношений РФ и США.

Как только Coca-Cola вернется в страну, то компания начнет борьбу с «левой» газировкой, как с подделкой.

Производители российской «Колы» могут объединиться против зарубежных Coca-Cola и Pepsi, чтобы не пустить их обратно в страну. Они планируют «задавить» конкурентов скоростью поставок, демпингом стоимости продукции и дополнительными бонусами для ретейлеров.

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдешь!» — подчеркнул глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

Как рассказал источник из крупной сети общепита, революция из-за Coca-Cola может начаться на местах в РФ, так как часть заводов, которые делают «новую колу», раньше производили «старую колу», поэтому поменять все обратно — это вопрос нескольких дней, завоза других бутылок и этикеток для напитка.