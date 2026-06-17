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Число предприятий МСП в Подмосковье выросло до 491,8 тыс

В Московской области по состоянию на 10 июня 2026 года зарегистрировано 491 864 субъекта малого и среднего предпринимательства, что почти на 20 тыс. больше, чем годом ранее. С начала года прирост превысил 13 тыс., сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области продолжает увеличиваться число субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным Единого реестра МСП, на 10 июня 2026 года в регионе зарегистрировано 491 864 компании и индивидуальных предпринимателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.