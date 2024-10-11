Число МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тыс с января

По итогам девяти месяцев этого года число субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 447 тысяч, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сектор МСП в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП. За девять месяцев этого года количество МСП увеличилось до 447 127. Таким образом, с начала года рост составил почти 7600 компаний», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Зампред ранее сообщала, что лидерами среди городских округов Подмосковья по увеличению числа малого и среднего бизнеса стали Котельники, Ленинский и Раменский округа.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.