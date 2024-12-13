Бывший глава ЦБ спрогнозировал увеличение уровня ключевой ставки

Бывший руководитель Центробанка РФ Сергей Дубинин считает, что регулятор на заседании 20 декабря примет решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 22%. Об этом сообщает Газета.ru .

«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода», — сказал Дубинин.

По его мнению, сейчас можно и не менять ключевую ставку, так как ничего не поменяется. Но с точки зрения ЦБ, эксперту кажется, необходимость повышения будет признана.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Такое решение может оказать поддержку рублю. При этом повышение ключевой ставки влечет рост процентных ставок банков по вкладам и кредитам.