Булгаков: Более 23 млрд рублей инвестиций было привлечено в Щелково за 5 лет

За 5 лет городской округ Щелково кардинально преобразился. В основе изменений — растущие экономические показатели. Об этом глава округа Андрей Булгаков доложил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Щёлково Агрохим», «Валента Фарм», «Хинт» — одни из многих крупных компаний, работающих в нашем округе. Реализуется и несколько масштабных проектов, в том числе по технологическому суверенитету. Среди них, например, ООО «ДЖИЭРСИ» — производство роботизированных станков и деталей.

Ежегодные победы в областном Рейтинге принесли в бюджет округа почти 800 миллионов рублей:

2021 — «Рейтинг-45»: 1 место;

2022 — «Рейтинг-45»: 3 место;

2023 — «Рейтинг-11»: 2 место;

2024 — «Рейтинг-12»: «За общественно-политическую стабильность».

Благодаря этому появились новые современные точки притяжения, которые пользуются популярностью у тысяч жителей округа. Вот некоторые из них:

2022 — Театральный сквер. Поддержать проект жителей получилось благодаря лидерству в «Рейтинге-25» в 2021 году. Сквер площадью 18 тысяч кв. м объединил два популярных объекта — Щелковский театр и Ледовую арену.

2023 — Краснознаменский сквер. В сквере есть беседка в «эко» стиле, гимнастический комплекс, велодорожка и тренажер для лиц с ОВЗ. Прогулочная зона продолжается через парк «Детский городок», Центральную улицу и вдоль ручья Поныри.

2023 — сквер вдоль Пролетарского проспекта. Сквер площадью более 20 тыс. кв. м полюбился жителям всех возрастов. На его территории: удобные зоны отдыха, фонтан с подсветкой, качели и велодорожка.

2024 — территория вокруг Чкаловских озер. Прогулочная набережная, три детских игровых комплекса, амфитеатры, зона для пикника, удобные скамейки и велодорожка — все это есть в новом современном пространстве.

2024 — сквер во Фряново. За благоустройство сквера проголосовали более 17 тыс. человек. В нем есть универсальная спортивная площадка, площадка для воркаута, современные детские площадки из дерева и сцена.

В общей сложности за 5 лет было благоустроено 16 общественных территорий и 103 двора, установлено 40 детских площадок, проведено 24 линии уличного освещения и создано 149 пешеходных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.