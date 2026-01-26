БРИКС готовит собственную платежную систему для расчетов без доллара

Директор института нового общества Василий Колташов заявил, что создание единой платежной системы на основе цифровых валют центральных банков стран БРИКС становится необходимым шагом для укрепления экономического суверенитета объединения на фоне ослабления позиций доллара, сообщает АБН24 .

Западные платежные системы все чаще используются как инструмент давления, а доллар теряет статус универсального средства доверия. В этих условиях страны БРИКС рассматривают возможность создания собственной платежной системы на базе цифровых валют центральных банков.

Директор института нового общества Василий Колташов отметил, что инициатива Индии по стыковке цифровых валют центральных банков БРИКС своевременна и отвечает интересам дальнейшего экономического развития объединения. По его словам, объединение национальных систем через цифровые валюты позволит создать устойчивый механизм взаимных расчетов.

Эксперт подчеркнул, что БРИКС уже готов к таким изменениям, особенно на фоне кризиса долларовой модели. Сейчас доля доллара в международных операциях снизилась до чуть более 40%, а стоимость золота значительно выросла. Это, по мнению Колташова, указывает на ослабление позиций американской валюты и переход мировой финансовой системы к альтернативным активам.

Колташов заключил, что расчеты внутри БРИКС должны строиться на независимых от США финансовых инструментах и цифровых валютах центральных банков. Такой подход позволит странам объединения повысить экономическую устойчивость и суверенитет в условиях глобальных изменений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.