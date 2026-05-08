Бренд «Клинский» из Подмосковья стал вторым по продажам сосисок

Бренд «Клинский» по итогам 2025 года занял второе место в России по продажам сосисок и сарделек и укрепил позиции в других мясных категориях. Рост обеспечила модернизация производства на мясокомбинате в Клину, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным рейтинга NTech-500, основанного на анализе потребительской корзины и продаж в федеральных торговых сетях, «Клинский» вошел в тройку самых продаваемых брендов в категории «сосиски и сардельки», заняв второе место. В сегменте «нарезка колбасных изделий» бренд поднялся на шестую строчку. В категориях «вареные колбасы и ветчины» и «мясная продукция» компания сохранила девятое место.

В 2025 году в Москве и Московской области на долю «Клинского» пришлось 25% продаж в группе «сосиски». В сегменте готовой мясной нарезки бренд удерживает лидерство с долей рынка 15%.

В министерстве отметили, что рост стал результатом инвестиционной программы. На «Мясокомбинате Клинский», который с 2023 года входит в агропромышленную группу «Продо», реализуется проект реконструкции и модернизации стоимостью более 2 млрд рублей. Уже запущен автоматизированный цех мясной нарезки и обновлен цех по производству сосисок, что позволило увеличить выпуск востребованной продукции и укрепить позиции компании на рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.