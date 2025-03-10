Бонусы и премии: структуры «Газпрома» в Петербурге выплатили рекордные зарплаты

В Санкт-Петербурге сотрудники «Газпрома» в секторе «добыча полезных ископаемых» в декабре прошлого года получили в среднем 641,6 тыс. руб. Это в 2 раза больше, чем в предыдущие месяцы, сообщает РБК со ссылкой на данные Петростата.

При этом в Северной столице добыча полезных ископаемых практически не ведется. Но в городе располагаются штаб-квартиры структур «Газпрома». Высокие зарплаты в декабре у добывающего сектора Санкт-Петербурга объясняются выплатой бонусов, годовых и квартальных премий.

Отмечается, что средняя зарплата в отрасли в городе увеличилась на 47% по сравнению с декабрем 2023 года. А в Ленинградской области, где занимаются разработкой песчаных карьеров, средняя зарплата в декабре 2024 года составила 99,2 тыс. руб.

В целом в Северной столице средняя зарплата в 2024 году была 108,3 тыс. руб. Она выросла на 13,8% по сравнению с 2023 годом.