Более 8,6 тыс тонн рыбы приобрели жители Подмосковья с начала года

За 4 месяца этого года жители Подмосковья купили 8,6 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы, что равняется приблизительно 72 тоннам в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На рынках и ярмарках Подмосковья качество рыбы контролируют специалисты Госветслужбы, подведомственной Минсельхозпроду Московской области. С начала года взято свыше 4,3 тысячи проб, проведено более 5,7 тыс. исследований на органолептические показатели и определение паразитарной частоты. На прилавках подмосковных магазинов рыба представлена в широком ассортименте. За это время было продано свыше 2,1 тыс. тонн рыбных консервов и 2,3 тыс. тонн сельди.

Региональные производители занимаются производством рыбы разных видов, начиная с карася и карпа, заканчивая форелью и осетром. За последний квартал они выпустили свыше 3,7 тыс. тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет 33,9% от всего объема данного вида продукции в Центральном Федеральном округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.