Более 300 миллионов: как в России ликвидируют Большую энциклопедию
Резервный фонд правительства выделит 303 миллиона рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии», сообщает «Царьград».
Эти средства, взятые из резервного фонда, будут переданы министерству цифрового развития для финансирования акционерного некоммерческого общества «Национальный научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“».
Финансирование предназначено для уплаты накопившихся долгов по зарплате сотрудникам, компенсационных выплат при сокращении штата, а также для исполнения прочих финансовых обязательств организации.
Министерство цифрового развития обязали проследить за целевым и рациональным использованием выделенных средств и представить отчет о результатах работы до 1 марта 2026 года.
Проект «Большая российская энциклопедия» задумывался как российская альтернатива «Википедии». О начале ликвидации проекта стало известно в 2024 году. Планируется, что на основе «БРЭ» будет создан новый научно-информационный ресурс под названием «Рувики».