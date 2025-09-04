Более 300 миллионов: как в России ликвидируют Большую энциклопедию

сегодня в 12:12

В РФ выделят более 300 миллионов на ликвидацию Большой энциклопедии

Эти средства, взятые из резервного фонда, будут переданы министерству цифрового развития для финансирования акционерного некоммерческого общества «Национальный научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“».

Финансирование предназначено для уплаты накопившихся долгов по зарплате сотрудникам, компенсационных выплат при сокращении штата, а также для исполнения прочих финансовых обязательств организации.

Министерство цифрового развития обязали проследить за целевым и рациональным использованием выделенных средств и представить отчет о результатах работы до 1 марта 2026 года.

Проект «Большая российская энциклопедия» задумывался как российская альтернатива «Википедии». О начале ликвидации проекта стало известно в 2024 году. Планируется, что на основе «БРЭ» будет создан новый научно-информационный ресурс под названием «Рувики».